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Оккупанты с целью поражения объектов в Украине совершили 49 вылетов самолетами, - Минобороны

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Вторник 19 апреля 2022 15:52
Оккупанты с целью поражения объектов в Украине совершили 49 вылетов самолетами, - Минобороны Оккупанты совершили 49 вылетов самолетами (facebook.com.aviacionmilitar.am)
Автор: Татьяна Самарук

Спикер Минобороны Александр Мотузяник рассказал, что противник активизировал наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что основная цель - это совершить попытку разгромить группировки Объединенных сил, установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированной территории АР Крым.

Кроме того, не прекращаются ракетно-авиационные удары по гражданским объектам по всей территории Украины, в частности в западных областях.

"С целью поражения объектов на территории нашего государства противник выполнил по меньшей мере 49 самолето-вылетов силами оперативно-тактической и дальней авиации ВКС РФ", - говорится в сообщении.

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