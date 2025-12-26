Інтенсивність боїв збільшилась. Генштаб повідомив про більше 200 зіткнень на фронті за добу

Росіяни завдали одного ракетного та 56 авіаударів, застосувавши одну ракету та скинувши 147 керованих авіабомб. Вони також залучили для завдання ударів 2 275 дронів-камікадзе та здійснили 2 382 удари по позиціях ЗСУ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили три атаки окупантів. РФ завдала двох авіаударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб, а також здійснив 86 обстрілів, з яких один - з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів атакував поблизу Вовчанських Хуторів, Приліпки, Стариці та у бік населених пунктів Вільча та Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Піщаного, Кругляківки та у бік Петропавлівського, Новоплатонівки й Куп’янська. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку з початку доби росіяни 31 раз атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве. У двох локаціях бої тривають й досі.

На Слов’янському напрямку ворог вісім разів атакував в районах Сіверська та Дронівки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили три атаки у районі Міньківки та у бік Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку росіяни 21 раз атакували позиції Сил оборони. Ворог наступав у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку окупанти 50 разів наступали у районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

Від початку доби на цьому напрямку знешкоджено 100 окупантів, з яких 71 - безповоротно. Крім того, ЗСУ знищили чотири одиниці автомобільного транспорту, 26 безпілотників, два термінали супутникового зв’язку, антену управління БпЛА, два пункти управління, склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів

Також уражено артилерійську систему, бойову броньовану машину, автомобіль та шість укриттів для особового складу ворога.

На Олександрівському напрямку оборонці відбили 13 ворожих атак поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Товсте, Січневе, Вербове, Вишневе, Вороне та Рибне. Досі тривають три боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку росіян у районах Варварівки, Солодкого та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили шість атак росіяни у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степногірськ, Степове та Мала Токмачка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Придніпровському напрямку протягом доби боєзіткнень не зафіксовано.