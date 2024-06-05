Інтенсивність боїв висока: Сирський відвідав східний фронт та озвучив основну ціль ЗСУ

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

Сирський розповів, що провів роботу у районі активних бойових дій на Харківському та Купянському напрямках Східного фронту. За його словами, ворог наразі зосередився на п'яти напрямках. Окрім того, росіяни проводять активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру з метою оволодіння та взяття під контроль цих двох населених пунктів.

На інших напрямках росіяни намагаються проводити наступ з метою розтягування лінії активного фронту. Окрім того окупанти намагаються скувати наші війська та недопустити перекидання їх на інші ділянки ведення бойових дій.

"В цілому ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій та широкого використання противником бронетехніки, застосування значної кількості керованих авіаційних бомб", - повідомив Сирський.

За його словами, на Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися в бік Глибоке - Липці, але зазнає значних втрат та не має успіху.

Однак наразі головна задача ЗСУ на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій.

Окрім того складною залишається ситуація в районі Купʼянська. Там противник намагається прорвати оборону українських військ з двох напрямків.

На цьому напрямку завдання ЗСУ - зупинити ворога і примусити перейти його до оборони.

"Моя задача забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону. Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. І сили оборони роблять для цього все можливе", - зауважив головком.

Він також відмітив ефективну роботу більшості командирів та штабів, які у повному обсязі володіють обстановкою, застосовують усі види озброєння та особливо ударні дрони всіх типів.

Ситуація на фронті

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявили, що росіяни нещодавно змогли просунутись поблизу Вовчанська, однак там їх наступальні операції сповільнились.

За даними Генштабу, станом на 14:00 середи, 5 червня, з початку доби зафіксовано 54 бойових зіткнення. Найбільша активність ворога на Покровському напрямку й у Харківській області.

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Ситуація на лінії фронту залишається складною. Росіяни зосереджують основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках