Интенсивность боев высока: Сырский посетил восточный фронт и озвучил основную цель ВСУ

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Сырский рассказал, что провел работу в районе активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях Восточного фронта. По его словам, враг сейчас сосредоточился на пяти направлениях. Кроме того, россияне проводят активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часовому Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населенных пунктов.

На других направлениях россияне пытаются проводить наступление с целью растягивания линии активного фронта. Кроме того оккупанты пытаются сковать наши войска и не допустить переброски их на другие участки ведения боевых действий.

"В целом ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб", - сообщил Сырский.

По его словам, на Харьковском направлении враг концентрирует свои главные усилия и пытается продвигаться в сторону Глубокое - Липцы, но несет значительные потери и не имеет успеха.

Однако сейчас главная задача ВСУ на этом этапе сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий.

Кроме того сложной остается ситуация в районе Купянска. Там противник пытается прорвать оборону украинских войск с двух направлений.

На этом направлении задача ВСУ - остановить врага и заставить перейти его к обороне.

"Моя задача обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно укрепить оборону. Несмотря на всю сложность ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. И силы обороны делают для этого все возможное", - отметил главком.

Он также отметил эффективную работу большинства командиров и штабов, которые в полном объеме владеют обстановкой, применяют все виды вооружения и особенно ударные дроны всех типов.

Ситуация на фронте

Ранее аналитики Института изучения войны заявили, что россияне недавно смогли продвинуться вблизи Волчанска, однако там их наступательные операции замедлились.

По данным Генштаба, по состоянию на 14:00 среды, 5 июня, с начала суток зафиксировано 54 боевых столкновения. Наибольшая активность врага в Покровском направлении и в Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.