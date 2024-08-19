Інтенсивність боїв на півдні України знижується, - ОСУВ "Таврія"

"Порівняно з минулим тижнем інтенсивність бойових дій знижується. Якщо говорити про Запорізьку область, тобто про Оріхівський та Гуляйпільський напрямки, то там третій день "нуль" бойових зіткнень. Те, що стосується штурмів росіян на землі, сьогодні з початку доби до 16 години не зафіксовано наступальних спроб противника", - розповів Лиховій.

За його словами, бойова активність відбувається тільки на лівобережжі Дніпра, де українські підрозділи продовжують утримувати плацдарми, зокрема, в районі села Кринки.

"Там відбуваються невеликі спроби атакувати піхотними підрозділами чисельністю до відділення без бронетехніки. Однак противник успіху не має, втрат позицій не допущено", - зазначив речник.

Водночас він додав, що окупанти застосовують авіацію, зокрема, завдають ударів керованими авіабомбами - за поточну добу їх скинули шість.

Також росіяни обстрілюють Запорізьку та Херсонську області десятками некерованих авіаційних ракет, працює артилерія.