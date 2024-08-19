Интенсивность боев на юге Украины снижается, - ОСГВ "Таврия"

На юге Украины интенсивность боев снижается. В то же время российские войска активно применяют авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.
"По сравнению с прошлой неделей интенсивность боевых действий снижается. Если говорить о Запорожской области, то есть об Ореховском и Гуляйпольском направлениях, то там третий день "ноль" боевых столкновений. То, что касается штурмов россиян на земле, сегодня с начала суток до 16 часов не зафиксированы наступательные попытки противника", - рассказал Лиховой.
По его словам, боевая активность происходит только на левобережье Днепра, где украинские подразделения продолжают удерживать плацдармы, в частности, в районе села Крынки.
"Там происходят небольшие попытки атаковать пехотными подразделениями численностью в отделение без бронетехники. Однако противник успеха не имеет, потерь позиций не допущен", - отметил спикер.
В то же время он добавил, что оккупанты применяют авиацию, в частности, наносят удары управляемыми авиабомбами - за текущие сутки их сбросили шесть.
Также россияне обстреливают Запорожскую и Херсонскую области десятками неуправляемых авиационных ракет, работает артиллерия.
По данным Генштаба, с начала суток 19 августа на фронте произошло 78 боевых столкновений. Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников почти по всем направлениям.
В частности, Силы обороны Украины продолжают сдерживать российские войска на Харьковском направлении, где противник пытается наступать, но безуспешно.
В общей сложности с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 600 тысяч военных. За последние сутки потери захватчиков составили 1120 военных.
Кроме того, вчера ВСУ уничтожили 48 артиллерийских систем, 15 ББМ, 48 артсистем и другую технику врага.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.