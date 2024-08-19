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Интенсивность боев на юге Украины снижается, - ОСГВ "Таврия"

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На юге Украины интенсивность боев снижается. В то же время российские войска активно применяют авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

"По сравнению с прошлой неделей интенсивность боевых действий снижается. Если говорить о Запорожской области, то есть об Ореховском и Гуляйпольском направлениях, то там третий день "ноль" боевых столкновений. То, что касается штурмов россиян на земле, сегодня с начала суток до 16 часов не зафиксированы наступательные попытки противника", - рассказал Лиховой.

По его словам, боевая активность происходит только на левобережье Днепра, где украинские подразделения продолжают удерживать плацдармы, в частности, в районе села Крынки.

"Там происходят небольшие попытки атаковать пехотными подразделениями численностью в отделение без бронетехники. Однако противник успеха не имеет, потерь позиций не допущен", - отметил спикер.

В то же время он добавил, что оккупанты применяют авиацию, в частности, наносят удары управляемыми авиабомбами - за текущие сутки их сбросили шесть.

Также россияне обстреливают Запорожскую и Херсонскую области десятками неуправляемых авиационных ракет, работает артиллерия.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, с начала суток 19 августа на фронте произошло 78 боевых столкновений. Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников почти по всем направлениям.

В частности, Силы обороны Украины продолжают сдерживать российские войска на Харьковском направлении, где противник пытается наступать, но безуспешно.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 600 тысяч военных. За последние сутки потери захватчиков составили 1120 военных.

Кроме того, вчера ВСУ уничтожили 48 артиллерийских систем, 15 ББМ, 48 артсистем и другую технику врага.

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