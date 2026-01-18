Інтенсивність боїв на фронті збільшилась: Генштаб доповів про ситуацію на 11 напрямках

Станом на 22:00 18 січня 2026 року українські війська продовжують активно протистояти спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

За добу відбулося 126 бойових зіткнень. Російські окупанти застосували 78 авіаударів з 199 керованими авіабомбами, задіяли 5355 дронів-камікадзе та здійснили 2985 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог провів по одній атаці, завдавши одного авіаудару та здійснивши 87 обстрілів, зокрема один - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував 10 разів у районах Вовчанська, Стариці, Графського, Нестерного та Круглого. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять спроб ворога витіснити українські підрозділи поблизу Піщаного, Курилівки, Петропавлівки та Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку українські захисники відбивали чотири штурмові дії у районі Ямполя, Ставок та Олександрівки, одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку ворог тричі атакував у Пазено та Рай-Олександрівці, а на Краматорському - наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку відбулося 15 боєзіткнень поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультине, Щербинівки та інших населених пунктів.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак, знищено 106 окупантів, 64 безповоротно, а також чисельну техніку та дрони.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки, авіаудар зазнав населений пункт Хвилі.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 боєзіткнень, два з яких тривають. Під авіаударами опинилися Гуляйполе, Воздвижівка, Верхня Терса, Залізничне та Долинка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону в районі Плавнів, авіаудари зафіксовані по Жовтій Кручі та Таврійському.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. На інших напрямках ситуація суттєво не змінилася.

Зазначимо, що порівняно з вчорашнім вечірнім зведенням, інтенсивність боїв збільшилась. Вчора було 117 боєзіткнень.