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Інтенсивність атак зросла втричі: який напрямок фронту найактивніший

Фото: на Покровському напрямку втричі зросла інтенсивність атак (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість бойових зіткнень на фронті від початку доби збільшилася до 44. На Покровському напрямку інтенсивність атак зросла втричі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог атакує із застосуванням керованих авіаційних бомб. Кількість боєзіткнень зросла до восьми. На даний час тривають бої в районі Вовчанська (окупанти використали шість КАБів) та Липців (чотири КАБи).

На Куп’янському напрямку з початку доби зафіксовано шість бойових зіткнень. Два з них тривають.

На Краматорському напрямку окупанти намагаються проводити штурмові дії за підтримки авіації. Підрозділи Сил оборони дві ворожі атаки успішно відбили. Одна ще триває.

Найбільша активність ворога сьогодні на Покровському напрямку. Тут інтенсивність ворожих атак збільшилась більш ніж втричі. На даний час зафіксовано 14 боєзіткнень. 

На Оріхівському напрямку зафіксовано дві ворожі атаки. Загарбники безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ біля Роботиного та Новоандріївки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

 

Бої на фронті

Нагадаємо, станом на 10:00 25 травня на фронті відбулося 21 бойове зіткнення. У ЗСУ повідомляли, що українські бійці мають успіхи на Сіверському напрямку.

Крім того, триває наступ росіян на півночі Харківської області. У Вовчанську тривають вуличні бої, росіяни там зав'язли.

Як повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, загарбники хотіли за два дні дійти до Вовчанська, а за п'ять днів дійти до Харкова.

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