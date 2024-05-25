Інтенсивність атак зросла втричі: який напрямок фронту найактивніший

На Харківському напрямку ворог атакує із застосуванням керованих авіаційних бомб. Кількість боєзіткнень зросла до восьми. На даний час тривають бої в районі Вовчанська (окупанти використали шість КАБів) та Липців (чотири КАБи).

На Куп’янському напрямку з початку доби зафіксовано шість бойових зіткнень. Два з них тривають.



На Краматорському напрямку окупанти намагаються проводити штурмові дії за підтримки авіації. Підрозділи Сил оборони дві ворожі атаки успішно відбили. Одна ще триває.

Найбільша активність ворога сьогодні на Покровському напрямку. Тут інтенсивність ворожих атак збільшилась більш ніж втричі. На даний час зафіксовано 14 боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку зафіксовано дві ворожі атаки. Загарбники безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ біля Роботиного та Новоандріївки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.