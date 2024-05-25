Интенсивность атак выросла втрое: какое направление фронта самое активное

На Харьковском направлении враг атакует с применением управляемых авиационных бомб. Количество боеприкосновений возросло до восьми. В настоящее время продолжаются бои в районе Волчанска (оккупанты использовали шесть КАБ) и Липцев (четыре КАБ).

На Купянском направлении с начала суток зафиксировано шесть боевых столкновений. Два из них продолжаются.



На Краматорском направлении оккупанты пытаются проводить штурмовые действия при поддержке авиации. Подразделения Сил обороны две вражеские атаки успешно отбили. Одна еще продолжается.

Самая большая активность врага сегодня на Покровском направлении. Здесь интенсивность вражеских атак увеличилась более чем втрое. В настоящее время зафиксировано 14 боеприкосновений.

На Ореховском направлении зафиксированы две вражеские атаки. Захватчики безуспешно пытались прорвать оборону наших войск у Роботино и Новоандреевки.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.