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Українські воїни мали успіх на одному з напрямків фронту, - Генштаб

Україна, Субота 25 травня 2024 12:12
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Українські воїни мали успіх на одному з напрямків фронту, - Генштаб Фото: на Сіверському напрямку у ЗСУ успіх (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На фронті за сьогоднішню добу відбулося 21 бойове зіткнення. На Сіверському напрямку ЗСУ мали успіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Ворог з початку доби завдав один ракетний удар із використанням чотирьох ракет і чотири авіаційні удари, застосувавши чотири КАБи. Окупанти 459 разів обстріляли позиції ЗСУ.

На Харківському напрямку з початку доби противник тричі атакував українські підрозділи. Два штурми відбито в районі Липців без успіху для противника. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Вовчанська.

За минулу добу на Харківському напрямку ворог втратив 148 окупантів, з них 35 загиблими.

На Куп’янському напрямку підрозділи ЗСУ відбили вже дві атаки противника в районі Петропавлівки та Невського. Ще одне бойове зіткнення триває. Ситуація напружена. Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони. Вживаються заходи для стабілізації обстановки.

На Лиманському напрямку відбито ворожу атаку в районі Торського.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два бойових зіткнення, одне з них ще триває неподалік Виїмки.

"Варто зазначити, що тут українські воїни мали успіх на окремих ділянках", - повідомляє Генштаб.

Українські воїни мали успіх на одному з напрямків фронту, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

На Краматорському напрямку окупанти уже двічі атакували в районі Кліщіївки. Одну спробу ворожого штурму відбито, ще одна триває. На Покровському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших військ. Втрати противника склали: 286 загарбників вбитими та пораненими.

На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили дві спроби противники просунутись в районах Красногорівки та Костянтинівки. На Времівському напрямку противник спробував витіснити підрозділи Сил оборони в районі Старомайорського, зазнав невдачі та відступив.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Кринок.

Що відбувається на фронті

Нагадаємо, що росіяни останніми місяцями значно посилили тиск на фронті. Ворог намагається просунутися у районі міста Авдіївка. Також окупанти намагаються зачепитися за Часів Яр у Донецькій області.

Крім того, російські війська пішли у наступ на півночі Харківської області. За словами голови Харківської ОВА, окупанти хотіли за два дні дійти до Вовчанська, а за п'ять - до Харкова.

Зараз росіяни зав'язли у боях за Вовчанськ. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що ворога на Харківському напрямку зупинили.

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Українські воїни мали успіх на одному з напрямків фронту, - Генштаб
Українські воїни мали успіх на одному з напрямків фронту, - Генштаб
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