Українські воїни мали успіх на одному з напрямків фронту, - Генштаб
На фронті за сьогоднішню добу відбулося 21 бойове зіткнення. На Сіверському напрямку ЗСУ мали успіх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Ворог з початку доби завдав один ракетний удар із використанням чотирьох ракет і чотири авіаційні удари, застосувавши чотири КАБи. Окупанти 459 разів обстріляли позиції ЗСУ.
На Харківському напрямку з початку доби противник тричі атакував українські підрозділи. Два штурми відбито в районі Липців без успіху для противника. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Вовчанська.
За минулу добу на Харківському напрямку ворог втратив 148 окупантів, з них 35 загиблими.
На Куп’янському напрямку підрозділи ЗСУ відбили вже дві атаки противника в районі Петропавлівки та Невського. Ще одне бойове зіткнення триває. Ситуація напружена. Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони. Вживаються заходи для стабілізації обстановки.
На Лиманському напрямку відбито ворожу атаку в районі Торського.
На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два бойових зіткнення, одне з них ще триває неподалік Виїмки.
"Варто зазначити, що тут українські воїни мали успіх на окремих ділянках", - повідомляє Генштаб.
скриншот deepstatemap.live
На Краматорському напрямку окупанти уже двічі атакували в районі Кліщіївки. Одну спробу ворожого штурму відбито, ще одна триває. На Покровському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших військ. Втрати противника склали: 286 загарбників вбитими та пораненими.
На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили дві спроби противники просунутись в районах Красногорівки та Костянтинівки. На Времівському напрямку противник спробував витіснити підрозділи Сил оборони в районі Старомайорського, зазнав невдачі та відступив.
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Кринок.
Що відбувається на фронті
Нагадаємо, що росіяни останніми місяцями значно посилили тиск на фронті. Ворог намагається просунутися у районі міста Авдіївка. Також окупанти намагаються зачепитися за Часів Яр у Донецькій області.
Крім того, російські війська пішли у наступ на півночі Харківської області. За словами голови Харківської ОВА, окупанти хотіли за два дні дійти до Вовчанська, а за п'ять - до Харкова.
Зараз росіяни зав'язли у боях за Вовчанськ. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що ворога на Харківському напрямку зупинили.
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