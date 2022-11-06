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Інтенсивні бої на Донбасі та спроби окупантів утриматися на півдні: карти боїв на ранок

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Україна, Неділя 06 листопада 2022 08:54
Інтенсивні бої на Донбасі та спроби окупантів утриматися на півдні: карти боїв на ранок Фото: поблизу Бахмута продовжуються інтенсивні бої (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжують відбивати атаки ворога у районі Бахмута та Авдіївки у Донецької області. Водночас ЗСУ розвивають штурми у Луганській та Херсонській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Лінія Сватове-Кремінна

На цій ділянці фронту українські військові продовжують контрнаступальні дії. Генштаб ЗСУ зазначає, що українські бійці відбили спробу штурму поблизу Білогорівки, що за 10 км на південь від Кремінної.

При цьому російські джерела заявляють, що бої йдуть біля Куземівки (за 13 км до Сватового) та Ягідного (30 км на північний захід від Сватового). Опубліковані у мережі кадри свідчать, що українські артилеристи атакували російську бронетехніку в районі Ягідне-Орлянка.

Інтенсивні бої на Донбасі та спроби окупантів утриматися на півдні: карти боїв на ранок

Донецька область

Донецький напрямок залишається найважчою точкою фронту. На цій ділянці йдуть активні бої. Захисники відбили атаки поблизу Бахмута, Спірного, Бахмутського, Майорська. Росіяни заявляють, що хочуть захопити Опитне, аби відрізати ділянку траси E50.

Також інтенсивні бої йдуть поблизу Авдіївки. ЗСУ стримують ворога та відбивають атаки у районі Первомайського, Невельського та Новомихайлівки. За деякими даними, російські та українські позиції поблизу Авдіївки знаходяться на відстані 30-40 метрів одна від одної.

У Генштабі також зазначили, що окупанти намагаються захопити Павлівку, яка має важливе тактичне значення. У населеному пункті є розв’язка, а довколишні тилові райони – кам’яниста місцевість, що ускладнює маневри техніки.

Інтенсивні бої на Донбасі та спроби окупантів утриматися на півдні: карти боїв на ранок

Херсонська область

Українські військові тримають оперативну тишу щодо наступальних дій на півдні. Проте відомо, що противник постійно обстрілює лінію фронту та прифронтові населені пункти.

Російські війська у Херсонській області будують оборонні лінії, щоб стримати наступ ЗСУ та утримати раніше окуповані території. Ворог мінує лівий та правий берег Дніпра.

За попередніми даними, окупанти готуються до боїв у Новій Каховці. Тому росіяни мінують об'єкти у місті та підземну каналізацію. ISW передбачає, що російські сили, ймовірно, намагаються перешкодити ЗСУ переслідувати їх на лівий берег Дніпра після відходу з боями.

Інтенсивні бої на Донбасі та спроби окупантів утриматися на півдні: карти боїв на ранок

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що ЗСУ минулої доби відбили атаки російської армії поблизу 14 населених пунктів на сході України.

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