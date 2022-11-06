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Интенсивные бои на Донбассе и попытки оккупантов удержаться на юге: карты боев на утро

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Украина, Воскресенье 06 ноября 2022 08:54
Интенсивные бои на Донбассе и попытки оккупантов удержаться на юге: карты боев на утро Фото: вблизи Бахмута продолжаются интенсивные бои (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают отбивать атаки врага в районе Бахмута и Авдеевки в Донецкой области. В то же время ВСУ развивают штурмы в Луганской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Линия Сватово-Кременная

На этом участке фронта украинские военные продолжают контрнаступательные действия. Генштаб ВСУ отмечает, что украинские бойцы отбили попытку штурма вблизи Белогоровки, что в 10 км к югу от Кременной.

При этом российские источники заявляют, что бои идут возле Куземовки (в 13 км от Сватово) и Ягодного (30 км северо-западнее Сватово). Опубликованные в сети кадры свидетельствуют, что украинские артиллеристы атаковали российскую бронетехнику в районе Ягодное-Орлянка.

Интенсивные бои на Донбассе и попытки оккупантов удержаться на юге: карты боев на утро

Донецкая область

Донецкое направление остается самой тяжелой точкой фронта. На этом участке идут активные бои. Защитники отбили атаки вблизи Бахмута, Спорного, Бахмутского, Майорска. Россияне заявляют, что хотят захватить Опытное, чтобы отрезать участок трассы E50.

Также интенсивные бои идут вблизи Авдеевки. ВСУ сдерживают врага и отбивают атаки в районе Первомайского, Невельского и Новомихайловки. По некоторым данным, российские и украинские позиции вблизи Авдеевки находятся на расстоянии 30-40 метров друг от друга.

В Генштабе также отметили, что оккупанты пытаются захватить Павловку, которая имеет важное тактическое значение. В населенном пункте есть развязка, а близлежащие тыловые районы - каменистая местность, усложняющая маневры техники.

Интенсивные бои на Донбассе и попытки оккупантов удержаться на юге: карты боев на утро

Херсонская область

Украинские военные держат оперативную тишину по поводу наступательных действий на юге. Однако известно, что противник постоянно обстреливает линию фронта и прифронтовые населенные пункты.

Российские войска в Херсонской области строят оборонительные линии, чтобы сдержать наступление ВСУ и удержать ранее оккупированные территории. Враг минирует левый и правый берег Днепра.

По предварительным данным, оккупанты готовятся к боям в Новой Каховке. Поэтому россияне минируют объекты в городе и подземную канализацию. ISW предполагает, что российские силы, вероятно, пытаются помешать ВСУ преследовать их на левом берегу Днепра после ухода с боями.

Интенсивные бои на Донбассе и попытки оккупантов удержаться на юге: карты боев на утро

Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ за прошедшие сутки отбили атаки российской армии вблизи 14 населенных пунктов на востоке Украины.

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