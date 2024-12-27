Інтелектуальна зарядка для АКБ авто: чи варто купувати таку

Щоб автомобіль не підводив у холодну погоду, автовласники охоче купують так званий інтелектуальний зарядний пристрій для акумулятора. Між тим, цей привабливий за багатьма параметрами виріб має вагомі вади – всього дві, але цього достатньо для великих сумнівів щодо доцільності володіння ним.

В кожного автомобіліста, який збирається купувати зарядку для самостійного обслуговування акумулятора, є вибір: придбати пристрій з можливістю (і необхідністю!) контролю параметрів зарядки і повністю автоматичне.

Користувач, не дуже обізнаний в технічних питаннях, часто звертає увагу саме на "автомат" – тим більше що і ціна часто буде на рівні класичних трансформаторних пристроїв із ручним керуванням струму та напруги. Чому не варто поспішати з рішенням? Перш за все неупереджено розберемося, у чому різниця між двома типами.

Автоматичний (інтелектуальний) зарядний пристрій:

Без участі власника визначає глибину розрядження акумулятора і сам визначає оптимальний струм зарядки;

Автоматично вираховує тривалість зарядки. По завершенні процесу струм зменшується і пристрій переходить в режим підтримання напруги на клемах АКБ;

В принципі не потребує присутності людини після активації зарядки. Власник може повернутись до свого акумулятора через будь-який час – і батарея чекатиме на нього у готовому для використання стані;

Забезпечує умови зарядження, максимально сприятливі для продовження ресурсу акумулятора.

Слід сказати, що деякі моделі автоматичних пристроїв хоч і не дозволяють власникові втручатися у процес, але показують йому важливі дані: струм зарядження, напругу на клемах, відсоток відновлення заряду в АКБ, температуру самого пристрою тощо. Для технічно грамотного водія ця інформація багато що скаже відносно стану його акумулятора.

Недоліки автоматичних зарядних пристроїв

Перший принциповий мінус інтелектуальних зарядок-"автоматів" – вони не можуть заряджати глибоко посаджену батарею. На початку процесу така АКБ споживає великий струм, якого автоматична зарядка дати не може. Тому інтелектуальний пристрій можна рекомендувати власнику нестарого автомобіля, якому потрібна страховка на випадок незначного розрядження акумулятора, але який не хоче поринати у тонкощі електротехніки і вручну налаштувати процес зарядки.

Другий недолік більшості моделей зарядок-"автоматів" криється у їхній чутливості до збоїв у мережі живлення 220 вольт. Якщо напруга в домашній чи гаражній розетці пропаде, зарядка припиниться. І після відновлення енергопостачання процес самостійно не розпочнеться – власникові треба буде навідатися і активувати зарядку заново. Враховуючи, що батарея зазвичай заряджається не годину і не дві, для багатьох ситуацій цей мінус можна вважати критичним.

Звичайний (неавтоматичний) зарядний пристрій

Особливості класичних зарядок для автомобільних акумуляторів в принципі всім відомі, але ми нагадаємо ті, які відрізняють їх від інтелектуальних аналогів.

Можна заряджати глибоко розряджені АКБ;

Можна вручну встановлювати високий зарядний струм – для прискореного зарядження у випадку необхідності;

Можна встановлювати низький зарядний струм – для лікування (десульфатації) "втомленого" акумулятора. Хоча деякі зарядки-"автомати" мають для цього особливий режим;

У випадку зникнення та відновлення живлення у розетці 220 вольт зарядження розпочинається знов без участі власника.

Коротко

Класична, не автоматична акумуляторна зарядка насправді не така вже проблемна для більш-менш вдумливого власника. Адже можна не поринати у глибини всіх процесів, а просто виставити регулятором потрібний струм і повернутись до батареї за кілька годин. Натомість у водія буде можливість зарядити геть посаджену АКБ, що у практиці трапляється доволі часто. І важливе побажання для обох випадків – зарядний пристрій має бути максимально якісний, адже він комутує чималий струм і напругу, які не прощають економії на матеріалах і ретельності складання електротехнічних виробів.