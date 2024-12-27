Интеллектуальная зарядка для АКБ авто: стоит ли покупать такую

Чтобы автомобиль не подводил в холодную погоду, автовладельцы охотно покупают так называемое интеллектуальное зарядное устройство для аккумулятора. Между тем, это привлекательное по многим параметрам изделие имеет весомые недостатки - всего два, но этого достаточно для больших сомнений в целесообразности владения им.

У каждого автомобилиста, который собирается покупать зарядку для самостоятельного обслуживания аккумулятора, есть выбор: приобрести устройство с возможностью (и необходимостью!) контроля параметров зарядки и полностью автоматическое.

Пользователь, не слишком сведущий в технических вопросах, часто обращает внимание именно на "автомат" - тем более что и цена часто будет на уровне классических трансформаторных устройств с ручным управлением тока и напряжения. Почему не стоит спешить с решением? Прежде всего беспристрастно разберемся, в чем разница между двумя типами.

Автоматическое (интеллектуальное) зарядное устройство:

Без участия владельца определяет глубину разрядки аккумулятора и само определяет оптимальный ток зарядки;

Автоматически высчитывает продолжительность зарядки. По завершении процесса ток уменьшается и устройство переходит в режим поддержания напряжения на клеммах АКБ;

В принципе не требует присутствия человека после активации зарядки. Владелец может вернуться к своему аккумулятору через любое время - и батарея будет ждать его в готовом для использования состоянии;

Обеспечивает условия зарядки, максимально благоприятные для продления ресурса аккумулятора.

Следует сказать, что некоторые модели автоматических устройств хоть и не позволяют владельцу вмешиваться в процесс, но показывают ему важные данные: ток зарядки, напряжение на клеммах, процент восстановления заряда в АКБ, температуру самого устройства и т.д. Для технически грамотного водителя эта информация многое скажет относительно состояния его аккумулятора.

Недостатки автоматических зарядных устройств

Первый принципиальный минус интеллектуальных зарядок-"автоматов" - они не могут заряжать глубоко посаженную батарею. В начале процесса такая АКБ потребляет большой ток, которого автоматическая зарядка дать не может. Поэтому интеллектуальное устройство можно рекомендовать владельцу нестарого автомобиля, которому нужна страховка на случай незначительной разрядки аккумулятора, но который не хочет вникать в тонкости электротехники и вручную настроить процесс зарядки.

Второй недостаток большинства моделей зарядок-"автоматов" кроется в их чувствительности к сбоям в сети питания 220 вольт. Если напряжение в домашней или гаражной розетке пропадет, зарядка прекратится. И после восстановления энергоснабжения процесс самостоятельно не начнется - владельцу нужно будет наведаться и активировать зарядку заново. Учитывая, что батарея обычно заряжается не час и не два, для многих ситуаций этот минус можно считать критичным.

Обычное (неавтоматическое) зарядное устройство

Особенности классических зарядок для автомобильных аккумуляторов в принципе всем известны, но мы напомним те, которые отличают их от интеллектуальных аналогов.

Можно заряжать глубоко разряженные АКБ;

Можно вручную устанавливать высокий зарядный ток - для ускоренной зарядки в случае необходимости;

Можно устанавливать низкий зарядный ток - для лечения (десульфатации) "уставшего" аккумулятора. Хотя некоторые зарядки-"автоматы" имеют для этого особый режим;

В случае исчезновения и восстановления питания в розетке 220 вольт зарядка начинается снова без участия владельца.

Коротко

Классическая, не автоматическая аккумуляторная зарядка на самом деле не такая уж проблемная для более-менее вдумчивого владельца. Ведь можно не погружаться в глубины всех процессов, а просто выставить регулятором нужный ток и вернуться к батарее через несколько часов. Зато у водителя будет возможность зарядить напрочь посаженную АКБ, что в практике случается довольно часто. И важное пожелание для обоих случаев - зарядное устройство должно быть максимально качественным, ведь оно коммутирует немалый ток и напряжение, которые не прощают экономии на материалах и тщательности сборки электротехнических изделий.