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Intel разработала чип для майнинга криптовалюты

Автор: Сергей Пышкин

Компания Intel занялась разработкой чипа, который предназначен для майнинга криптовалюты. Он получил название Bonanza Mine.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Во время разработки компания уделяла внимание не только устойчивости чипа, но и его потребительству энергии. Выход ожидается в конце 2022 года.

"Мы ожидаем, что наши инновации в схемах предоставят ускоритель блокчейна, производительность которого на ватт будет более чем в 1000 раз выше, чем у обычных GPU для майнинга на основе алгоритма SHA-256", - подчеркнул старший вице-президент Intel Раджа Кодури.

23 февраля ожидается презентация "Bonanza Mine: энергоэффективная ASIC со сверхнизким напряжением для майнинга Bitcoin", во время которой компания может раскрыть больше подробностей о новой разработке.

Также Intel уже разместила предварительные заказы на Bonanza Mine.

Напомним, РБК-Украина писало о дорожной карте Intel на следующие пару лет. Компания выпустит новые поколения схем.

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Intel