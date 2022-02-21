Intel разработала чип для майнинга криптовалюты

Компания Intel занялась разработкой чипа, который предназначен для майнинга криптовалюты. Он получил название Bonanza Mine.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Во время разработки компания уделяла внимание не только устойчивости чипа, но и его потребительству энергии. Выход ожидается в конце 2022 года.
"Мы ожидаем, что наши инновации в схемах предоставят ускоритель блокчейна, производительность которого на ватт будет более чем в 1000 раз выше, чем у обычных GPU для майнинга на основе алгоритма SHA-256", - подчеркнул старший вице-президент Intel Раджа Кодури.
23 февраля ожидается презентация "Bonanza Mine: энергоэффективная ASIC со сверхнизким напряжением для майнинга Bitcoin", во время которой компания может раскрыть больше подробностей о новой разработке.
Также Intel уже разместила предварительные заказы на Bonanza Mine.
Напомним, РБК-Украина писало о дорожной карте Intel на следующие пару лет. Компания выпустит новые поколения схем.