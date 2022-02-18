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Intel назвала план на ближайшие годы по выпуску процессоров

Новина українською →
Пятница 18 февраля 2022 10:59
Intel назвала план на ближайшие годы по выпуску процессоров Фото: Intel раскрыла свой процессорный план на ближайшие годы (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Intel провела ежегодное собрание акционеров касательно своей дорожной карты на следующие пару лет. Готовится к выходу новых поколений процессоров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Youtube-канал Intel.

Клиентские процессоры Intel приносят до половины ее выручки. Компания уже подготовила план по выходу новых поколений схем.

Вторая половина 2022 года:

Intel начнет поставки процессоров Raptor Lake. Они имеют идентичную гибридную архитектуру, как у Alder Lake и будут производиться по процессу Intel 7. В то же время Raptor Lake имеет 24 ядра и 32 поддерживаемых потока. Компания обещает производительность и возможность разгона.

2023 год:

Intel начнет выпуск процессоров с кодовым именем Meteor Lake, которые изготовлены с применением процессора Intel 4, что обеспечивает 20% рост производительности по сравнению с Intel 7. Также схема будет обустроена четырьмя полупроводниковыми кристаллами - CPU, GPU, SoC и IO, которые обеспечат ее быстродействием уровню дискретных видеокарт.

2024 год:

Компания готовит процессор Arrow Lake, который будет иметь тайловоую конструкцию. Составные части схемы будут производиться по техпроцессу Intel 20A.

Также Intel заикнулась и о потребительском процессоре Lunar Lake, впрочем, подробности о нем так и не были раскрыты.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как на краудфандинговой платформе Xiaomi был представлен миникомпьютер весом до 250 грамм.

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