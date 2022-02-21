Intel разработала чип для майнинга криптовалюты

Компания Intel занялась разработкой чипа, который предназначен для майнинга криптовалюты. Он получил название Bonanza Mine.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge .

Во время разработки компания уделяла внимание не только устойчивости чипа, но и его потребительству энергии. Выход ожидается в конце 2022 года.

"Мы ожидаем, что наши инновации в схемах предоставят ускоритель блокчейна, производительность которого на ватт будет более чем в 1000 раз выше, чем у обычных GPU для майнинга на основе алгоритма SHA-256", - подчеркнул старший вице-президент Intel Раджа Кодури.

23 февраля ожидается презентация "Bonanza Mine: энергоэффективная ASIC со сверхнизким напряжением для майнинга Bitcoin", во время которой компания может раскрыть больше подробностей о новой разработке.

Также Intel уже разместила предварительные заказы на Bonanza Mine.