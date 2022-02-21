ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Intel разработала чип для майнинга криптовалюты

Новина українською →
Понедельник 21 февраля 2022 10:34
Intel разработала чип для майнинга криптовалюты Фото: Intel разработала чип для майнинга криптовалюты (flickr.com/)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Intel занялась разработкой чипа, который предназначен для майнинга криптовалюты. Он получил название Bonanza Mine.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Во время разработки компания уделяла внимание не только устойчивости чипа, но и его потребительству энергии. Выход ожидается в конце 2022 года.

"Мы ожидаем, что наши инновации в схемах предоставят ускоритель блокчейна, производительность которого на ватт будет более чем в 1000 раз выше, чем у обычных GPU для майнинга на основе алгоритма SHA-256", - подчеркнул старший вице-президент Intel Раджа Кодури.

23 февраля ожидается презентация "Bonanza Mine: энергоэффективная ASIC со сверхнизким напряжением для майнинга Bitcoin", во время которой компания может раскрыть больше подробностей о новой разработке.

Также Intel уже разместила предварительные заказы на Bonanza Mine.

Напомним, РБК-Украина писало о дорожной карте Intel на следующие пару лет. Компания выпустит новые поколения схем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Intel
NEWS
План России в отношении Украины раскрыт. Минобороны озвучило сценарий агрессии
План России в отношении Украины раскрыт. Минобороны озвучило сценарий агрессии
DAILY
Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц