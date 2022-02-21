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Intel розробила чіп для майнінг криптовалюти

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Понеділок 21 лютого 2022 10:34
Intel розробила чіп для майнінг криптовалюти Фото: Intel розробила чіп для Майнінг криптовалюта (flickr.com/)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Intel зайнялася розробкою чіпа, який призначений для майнінгу криптовалюта. Він отримав назву Bonanza Mine.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Під час розробки компанія приділяла увагу не тільки стійкості чіпа, але і його споживанню енергії. Вихід очікується в кінці 2022 року.

"Ми очікуємо, що наші інновації в схемах нададуть прискорювач блокчейна, продуктивність якого на ват буде більш ніж в 1000 разів вище, ніж у звичайних GPU для майнінгу на основі алгоритму SHA-256", - підкреслив старший віцепрезидент Intel Раджа Кодурі.

23 лютого очікується презентація "Bonanza Mine: енергоефективна ASIC з наднизькою напругою для майнінгу Bitcoin", під час якої компанія може розкрити більше подробиць про нову розробку.

Також Intel вже розмістила попередні замовлення на Bonanza Mine.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про дорожню карту Intel на наступні пару років. Компанія випустить нові покоління схем.

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