Intel назвала план на ближайшие годы по выпуску процессоров

Клиентские процессоры Intel приносят до половины ее выручки. Компания уже подготовила план по выходу новых поколений схем.

Вторая половина 2022 года:

Intel начнет поставки процессоров Raptor Lake. Они имеют идентичную гибридную архитектуру, как у Alder Lake и будут производиться по процессу Intel 7. В то же время Raptor Lake имеет 24 ядра и 32 поддерживаемых потока. Компания обещает производительность и возможность разгона.

2023 год:

Intel начнет выпуск процессоров с кодовым именем Meteor Lake, которые изготовлены с применением процессора Intel 4, что обеспечивает 20% рост производительности по сравнению с Intel 7. Также схема будет обустроена четырьмя полупроводниковыми кристаллами - CPU, GPU, SoC и IO, которые обеспечат ее быстродействием уровню дискретных видеокарт.

2024 год:

Компания готовит процессор Arrow Lake, который будет иметь тайловоую конструкцию. Составные части схемы будут производиться по техпроцессу Intel 20A.

Также Intel заикнулась и о потребительском процессоре Lunar Lake, впрочем, подробности о нем так и не были раскрыты.