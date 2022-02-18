Intel назвала план на ближайшие годы по выпуску процессоров

Компания Intel провела ежегодное собрание акционеров касательно своей дорожной карты на следующие пару лет. Готовится к выходу новых поколений процессоров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Youtube-канал Intel.
Клиентские процессоры Intel приносят до половины ее выручки. Компания уже подготовила план по выходу новых поколений схем.
Intel начнет поставки процессоров Raptor Lake. Они имеют идентичную гибридную архитектуру, как у Alder Lake и будут производиться по процессу Intel 7. В то же время Raptor Lake имеет 24 ядра и 32 поддерживаемых потока. Компания обещает производительность и возможность разгона.
Intel начнет выпуск процессоров с кодовым именем Meteor Lake, которые изготовлены с применением процессора Intel 4, что обеспечивает 20% рост производительности по сравнению с Intel 7. Также схема будет обустроена четырьмя полупроводниковыми кристаллами - CPU, GPU, SoC и IO, которые обеспечат ее быстродействием уровню дискретных видеокарт.
Компания готовит процессор Arrow Lake, который будет иметь тайловоую конструкцию. Составные части схемы будут производиться по техпроцессу Intel 20A.
Также Intel заикнулась и о потребительском процессоре Lunar Lake, впрочем, подробности о нем так и не были раскрыты.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как на краудфандинговой платформе Xiaomi был представлен миникомпьютер весом до 250 грамм.