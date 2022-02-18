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Intel назвала план на найближчі роки з випуску процесорів

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П'ятниця 18 лютого 2022 10:59
Intel назвала план на найближчі роки з випуску процесорів Фото: Intel розкрила свій процесорний план на найближчі роки (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Intel провела щорічні збори акціонерів щодо своєї дорожньої карти на наступні пару років. Готується до виходу нових поколінь процесорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Youtube-канал Intel.

Клієнтські процесори Intel приносять до половини її виручки. Компанія вже підготувала план виходу нових поколінь схем.

Друга половина 2022 року:

Intel почне поставки процесорів Raptor Lake. Вони мають ідентичну гібридну архітектуру, як в Alder Lake і будуть вироблятися по процесу Intel 7. Водночас Raptor Lake має 24 ядра і 32 підтримуваних потоків. Компанія обіцяє продуктивність і можливість розгону.

2023 рік:

Intel почне випуск процесорів з кодовим ім'ям Meteor Lake, які виготовлені із застосуванням процесора Intel 4, що забезпечує 20% зростання продуктивності в порівнянні з Intel 7. Також схема буде облаштована чотирма напівпровідниковими кристалами - CPU, GPU, SoC і IO, які забезпечать її швидкодією рівню дискретних відеокарт.

2024 рік:

Компанія готує процесор Arrow Lake, який буде мати тайловоую конструкцію. Складові частини схеми будуть проводитися по техпроцесу Intel 20A.

Також Intel заїкнулася і про споживчий процесор Lunar Lake, втім, подробиці про нього так і не були розкриті.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як на краудфандинговій платформі Xiaomi був представлений мінікомп'ютер вагою до 250 грам.

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