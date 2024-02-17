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Intel може отримати від США понад 10 млрд доларів: названа умова

Вашингтон, Субота 17 лютого 2024 03:09
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Intel може отримати від США понад 10 млрд доларів: названа умова Фото: Intel може отримати від США понад 10 млрд доларів (flickr.com)
Автор: Владислав Прийменко

Адміністрація Байдена веде переговори з корпорацією Intel щодо надання їй субсидій на суму понад 10 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Це буде найбільша винагорода в рамках плану повернення виробництва напівпровідників на територію США. Очікується, що пакет субсидій Intel міститиме як позики, так і прямі гранти. Переговори все ще продовжуються.

У рамках Закону про чіпи та науку 2022 року, спрямованого на відродження американської напівпровідникової промисловості, передбачається виділення 39 млрд доларів прямих грантів, а також позик та кредитних гарантій на суму 75 млрд доларів. Кошти буде використано для залучення провідних світових виробників чіпів до виробництва своєї продукції на території США.

З моменту вступу на посаду президента Джо Байдена, компанії, які займаються виробництвом чіпів, інвестували у США понад 230 млрд доларів. Метою адміністрації Байдена є створення до 2030 принаймні двох передових виробничих кластерів.

Точного розподілу коштів між грантами та позиками для Intel поки не визначено.

Раніше ми писали, що адміністрація Байдена прагне, щоб виробництво передових мікрочіпів вироблялося в США.

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