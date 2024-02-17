Intel может получить от США более 10 млрд долларов: названо условие

Администрация Байдена ведёт переговоры с корпорацией Intel о предоставлении ей субсидий на сумму более 10 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Это будет крупнейшее вознаграждение в рамках плана по возвращению производства полупроводников на территорию США. Ожидается, что пакет субсидий Intel будет содержать как займы, так и прямые гранты, Переговоры все еще продолжаются.

В рамках Закона о чипах и науке 2022 года, направленного на возрождение американской полупроводниковой промышленности, предусматривается выделение 39 млрд долларов прямых грантов, а также займов и кредитных гарантий на сумму 75 млрд долларов. Средства будут использованы для привлечения ведущих мировых производителей чипов к производству своей продукции на территории США.

С момента вступления в должность президента Джо Байдена, компании, занимающиеся производством чипов, инвестировали в США более 230 млрд долларов. Целью администрации президента США является создание к 2030 году по крайней мере двух передовых производственных кластеров.

Точное распределение средств между грантами и займами для Intel пока не определено.

Ранее мы писали, что администрация Байдена стремится, чтобы производство передовых микрочипов производилось в США.