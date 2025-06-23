Інтеграція ветеранів війни посилить стратегічні партнерства України, - Скібіцький

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

Заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький наголосив на важливості інтеграції ветеранів російсько-української війни в цивільно-військову сферу.

Це ключовий елемент розвитку міжнародного партнерства та стримування агресії РФ.

Під час першого офіційного офлайн-заходу Snake Island Institute він підкреслив, що український досвід ведення війни, застосування нових технологій і тактик неоціненний і вже поширюється на світовій арені.

Зокрема, ізраїльські військові взяли на озброєння українські методи боротьби з дронами-камікадзе.

Скібіцький також повідомив, що Москва готується до прямого зіткнення з НАТО до 2030 року, тому роль України у стримуванні російської загрози зростає.

Розвідник впевнений, що масштабування українського досвіду сприятиме зміцненню оборонних спроможностей союзників та розвитку інновацій у військовій сфері.

Snake Island Institute створений для підтримки обороноздатності України, розвитку взаємодії зі США та ключовими партнерами, а також впровадження новітніх підходів у сучасній війні.

Інтеграція ветеранів у сфери аналітики, консалтингу та оборонних технологій стане потужним інструментом для зміцнення стратегічних зв’язків України з союзниками та протидії російській агресії.