Інтеграція ветеранів війни посилить стратегічні партнерства України, - Скібіцький
Український досвід війни набуває глобального значення. Ветерани відіграють ключову роль у розвитку стратегічних партнерств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
Заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький наголосив на важливості інтеграції ветеранів російсько-української війни в цивільно-військову сферу.
Це ключовий елемент розвитку міжнародного партнерства та стримування агресії РФ.
Під час першого офіційного офлайн-заходу Snake Island Institute він підкреслив, що український досвід ведення війни, застосування нових технологій і тактик неоціненний і вже поширюється на світовій арені.
Зокрема, ізраїльські військові взяли на озброєння українські методи боротьби з дронами-камікадзе.
Скібіцький також повідомив, що Москва готується до прямого зіткнення з НАТО до 2030 року, тому роль України у стримуванні російської загрози зростає.
Розвідник впевнений, що масштабування українського досвіду сприятиме зміцненню оборонних спроможностей союзників та розвитку інновацій у військовій сфері.
Snake Island Institute створений для підтримки обороноздатності України, розвитку взаємодії зі США та ключовими партнерами, а також впровадження новітніх підходів у сучасній війні.
Інтеграція ветеранів у сфери аналітики, консалтингу та оборонних технологій стане потужним інструментом для зміцнення стратегічних зв’язків України з союзниками та протидії російській агресії.
Дрони в російсько-українській війні
Зазначимо, що під час повномасштабної війни Росії проти України, наша країна здобула перевагу в технологічному плані, а саме - в дронах.
Нагадаємо, що армія Сполучених Штатів активно вивчає нові способи ведення бойових дій. Зокрема, застосування дронів на прикладі війни в Україні.
Також додамо, що в березні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно випробувала власний далекобійний дрон, який може долати 3000 км.
Крім таких дронів, Україна успішно розробляє морські безпілотники, які не дають спокою російським окупантам у Чорному морі. Зокрема, їх застосування дало змогу "розігнати" чорноморський флот РФ.
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