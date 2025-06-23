Интеграция ветеранов войны усилит стратегические партнерства Украины, - Скибицкий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий отметил важность интеграции ветеранов российско-украинской войны в гражданско-военную сферу.

Это ключевой элемент развития международного партнерства и сдерживания агрессии РФ.

Во время первого официального офлайн-мероприятия Snake Island Institute он подчеркнул, что украинский опыт ведения войны, применения новых технологий и тактик неоценим и уже распространяется на мировой арене.

В частности, израильские военные взяли на вооружение украинские методы борьбы с дронами-камикадзе.

Скибицкий также сообщил, что Москва готовится к прямому столкновению с НАТО до 2030 года, поэтому роль Украины в сдерживании российской угрозы возрастает.

Разведчик уверен, что масштабирование украинского опыта будет способствовать укреплению оборонных возможностей союзников и развитию инноваций в военной сфере.

Snake Island Institute создан для поддержки обороноспособности Украины, развития взаимодействия с США и ключевыми партнерами, а также внедрения новейших подходов в современной войне.

Интеграция ветеранов в сферы аналитики, консалтинга и оборонных технологий станет мощным инструментом для укрепления стратегических связей Украины с союзниками и противодействия российской агрессии.