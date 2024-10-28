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Інтеграція українського ринку електроенергії з ЄС має посилити зацікавленість інвесторів, - експерт

Понеділок 28 жовтня 2024 18:10
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Інтеграція українського ринку електроенергії з ЄС має посилити зацікавленість інвесторів, - експерт Фото: інтеграція українського ринку електричної енергії з ЄС має посилити зацікавленість інвесторів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Інтеграція українського ринку електричної енергії з ЄС (так званий market coupling) може значно посилити зацікавленість іноземних інвесторів у вітчизняному енергетичному секторі.

Про це заявила аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.ua.

За словами експертки, хоча український енергетичний ринок може привернути увагу іноземців в контексті післявоєнного відновлення, саме повна інтеграція з європейським ринком може стати ключовим фактором для залучення масштабних інвестицій.

"Український енергетичний ринок міг би бути більш привабливим для іноземців в рамках післявоєнного відновлення, проте вони вже починають "приглядатись" до механізмів, які тут працюють. Водночас інтеграція українського ринку електричної енергії з ЄС (так званий market coupling) посилила б цю зацікавленість в рази", - зазначила вона.

За словами Орлової, очікується, що процес інтеграції розпочнеться із законодавчого поля. Вже зареєстровано два законопроєкти щодо market coupling: один ініційований депутатами Герусом та Жупаниним, інший – альтернативний №12087-1. Його зареєстрували 18 жовтня. Крім того, очікується законопроєкт про інтеграцію енергетичних ринків від Міністерства енергетики, який обговорювався на останній зустрічі з Єврокомісією.

Нагадаємо, раніше державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" закликав до повного скасування цінових обмежень (прайс-кепів) на ринку електроенергії. У разі неможливості цього, компанія пропонує впровадження європейських норм на ринку електроенергії.

Це необхідно для досягнення market coupling, оскільки реальні ціни на українському ринку вже перевищують встановлені прайс-кепи, тоді як у Європі ці обмеження майже не досягаються.

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