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Интеграция украинского рынка электроэнергии с ЕС должна усилить интерес инвесторов, - эксперт

Понедельник 28 октября 2024 18:10
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Интеграция украинского рынка электроэнергии с ЕС должна усилить интерес инвесторов, - эксперт Фото: интеграция украинского рынка электрической энергии с ЕС должна усилить интерес инвесторов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Интеграция украинского рынка электрической энергии в ЕС (так называемый market coupling) может значительно усилить заинтересованность иностранных инвесторов в отечественном энергетическом секторе.

Об этом заявила аналитик рынка электроэнергии в ExPro Consulting Дарья Орлова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.ua.

По словам эксперта, хотя украинский энергетический рынок может привлечь иностранцев в контексте послевоенного восстановления, именно полная интеграция с европейским рынком может стать ключевым фактором для привлечения масштабных инвестиций.

"Украинский энергетический рынок мог бы быть более привлекательным для иностранцев в рамках послевоенного восстановления, однако они уже начинают "присматриваться" к механизмам, которые здесь работают. В то же время интеграция украинского рынка электрической энергии с ЕС (так называемый market coupling) усилила бы этот интерес в разы ", – отметила она.

По словам Орловой, ожидается, что процесс интеграции начнется с законодательного поля. Уже зарегистрировано два законопроекта по market coupling: один инициированный депутатами Герусом и Жупаниным, другой – альтернативный №12087-1. Его зарегистрировали 18 октября. Кроме того, ожидается законопроект об интеграции энергетических рынков от Министерства энергетики, который обсуждался на последней встрече с Еврокомиссией.

Напомним, ранее государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" призвал к полной отмене ценовых ограничений (прайс-кепов) на рынке электроэнергии. В случае невозможности этого компания предлагает внедрение европейских норм на рынке электроэнергии.

Это необходимо для достижения market coupling, поскольку реальные цены на украинском рынке уже превышают установленные прайс-кепы, в то время как в Европе эти ограничения почти не достигаются.

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