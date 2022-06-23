В Евросовете сделали заявление по кандидатству Украины

Лидеры Европейского Союза официально предоставят статус кандидата на вступление в ЕС Украине. Это касается также и Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейского Совета Шарля Мишеля перед заседанием в Брюсселе.

This is a decisive moment for the EU.



I am confident that today we will grant candidate status to Ukraine and to Moldova. And express a clear and strong European perspective for Ukraine, Georgia and Moldova.#EUCO pic.twitter.com/phSt3Kq7Ys — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

"Это решающий момент для Европейского союза. Я уверен, что сегодня мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове. Мы также выражаем четкую и сильную европейскую перспективу для Украины, Грузии и Молдовы", - отметил он.

Исторический момент

Отметим, сегодня в Брюсселе начинается двухдневное заседание Европейского совета, во время которого лидеры 27 государств ЕС решат, предоставлять ли Украине статус кандидата в члены европейского блока.

Также главными темами саммита являются российское вторжение в Украину и блокирование страной-агрессором украинских портов.

Отметим, ранее вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишина отметила, что абсолютно все страны-участницы ЕС согласны дать Украине статус кандидата.

Также, по данным агентства Bloomberg, ЕС един в решении предоставить кандидатский статус Украине.

Добавим, что 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского блока.

Подробнее о том, что означает для Украины статус кандидата в ЕС - в материале РБК-Украина ниже.

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