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Интеграция РФ и Беларуси: в Минске заявили, что осталось "согласовать технические моменты"

Автор: Дмитрий Кузнецов

В интеграции России и Беларуси достигнут существенный прогресс - осталось "согласовать технические моменты". Пакет "союзных программ" будет согласован в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Беларуси Романа Головченко, которое он сделал в эфире телеканала "Беларусь 1".

Премьер отметил, что в вопросе интеграции РФ и Беларуси достигнут "существенный прогресс". "Фактически речь идет уже о согласовании, утряске технических моментов", - уточнил он.

По его словам, он постоянно находится в полном контакте с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным по этому вопросу. "Вице-премьеры фактически еженедельно встречаются. Есть большая уверенность в том, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован», - сказал Головченко.

"Это создаст для нас фактически новый план работы в рамках союзного государства", - добавил он, уточнив, что Москва и Минск договорились, как будут гармонизировать законодательство двух стран.

"Будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования и администрирования налогов, их структуры. Поэтому я уверен, что от движения по союзным программам выиграют все", - отметил белорусский премьер.

Напомним, в конце мая президент РФ Владимир Путин заявил, что интеграция России и Беларуси должна проходить не спеша. По его словам, этот процесс должен развиваться с учетом интересов обеих стран.

Отметим, в апреле Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь могут завершить создание союзного государства осенью 2021 года после заседания Высшего госсовета.

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