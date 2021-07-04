Інтеграція РФ і Білорусі: у Мінську заявили, що залишилося "узгодити технічні моменти"

Прем'єр зазначив, що в питанні інтеграції РФ і Білорусі досягнутий "істотний прогрес". "Фактично мова йде вже про узгодження, утрушування технічних моментів", - уточнив він.

За його словами, він постійно перебуває в повному контакті з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним з цього питання. "Віце-прем'єри фактично щотижня зустрічаються. Є велика впевненість у тому, що в останні місяці весь пакет союзних програм буде сформований», - сказав Головченко.

"Це створить для нас фактично новий план роботи в рамках Союзної держави", - додав він, уточнивши, що Москва і Мінськ домовилися, як будуть гармонізувати законодавство двох країн.

"Будемо вибудовувати рівні умови для суб'єктів господарювання через створення єдиного регулювання та адміністрування податків, їх структури. Тому я впевнений, що від руху за союзними програмами виграють всі", - зазначив білоруський прем'єр.