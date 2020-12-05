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Инструменты пропаганды: США отменили пять программ культурных обменов с Китаем

Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки разорвали пять программ культурных обменов с Китаем. В Вашингтоне считают, что Пекин использует эти программы как инструменты пропаганды.

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Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, которое распространил американский Госдеп.

Так, американская сторона отменила программы образовательных поездок политиков в Китай, транстихоокеанского обмена, обмена лидеров, а также гонконгскую образовательную и культурную программы.

"Данные программы, осуществляются в соответствии с законом об образовательном и культурном обмене, позволяли сотрудникам государственных учреждений США путешествовать за счет иностранных правительств", - пояснил Помпео.

Он считает, что эти программы полностью финансируются китайским правительством для того, чтобы использовать их как "инструменты пропаганды путем применения мягкой силы".

Напомним, вчера США ввели санкции против ряда чиновников Китая, которых подозревают в угрозах людям, не разделяющим политику Пекина. Вашингтон ввел визовые ограничения против чиновников департамента Единого фронта Китая.

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