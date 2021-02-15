Без инструментов финансовой поддержки закон о выбросах уничтожит промышленность, - ФРУ

"Свою промышленность без инструментов (финансовой, - ред.) поддержки хотим загнать в ту историю, которая точно уничтожит ее. Поэтому я просил бы, чтобы учли те позиции, которые мы как Федерация работодателей согласовано подавали к разработчикам законопроекта, подавали в комитет Верховной рады, депутатов, в том числе в своих публичных обращениях", - сказал Олейник.

Он также отметил, что Федерация работодателей будет настаивать на учете их замечаний к законопроекту, отметив, что власть должна сохранить баланс между необходимостью улучшить экологическую ситуацию и обеспечением развития промышленности.

"Без баланса экономического развития и экологической ответственности в страну не построим. Я за экологическую ответственность, но должен быть баланс", - подчеркнул Олейник.