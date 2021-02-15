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Без инструментов финансовой поддержки закон о выбросах уничтожит промышленность, - ФРУ

Автор: РБК-Украина

Принятие закона о сокращении промышленных выбросов №4167 уничтожит промышленность. Власть должна предложить инструменты для финансовой поддержки.

Об этом заявил глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

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"Свою промышленность без инструментов (финансовой, - ред.) поддержки хотим загнать в ту историю, которая точно уничтожит ее. Поэтому я просил бы, чтобы учли те позиции, которые мы как Федерация работодателей согласовано подавали к разработчикам законопроекта, подавали в комитет Верховной рады, депутатов, в том числе в своих публичных обращениях", - сказал Олейник.

Он также отметил, что Федерация работодателей будет настаивать на учете их замечаний к законопроекту, отметив, что власть должна сохранить баланс между необходимостью улучшить экологическую ситуацию и обеспечением развития промышленности.

"Без баланса экономического развития и экологической ответственности в страну не построим. Я за экологическую ответственность, но должен быть баланс", - подчеркнул Олейник.

Напомним, ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды.

По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" (№ 4167), которые должны быть учтены при его доработке.

В то же время экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что принятие законопроекта о промышленных выбросах (№4167) в существующем виде нанесет удар по предприятиям и углубит промышленный кризис.

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Новости Украины промышленностьФРУэкология
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