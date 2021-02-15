Без інструментів фінансової підтримки закон про викиди знищить промисловість, - ФРУ

"Свою промисловість без інструментів (фінансової, - ред.) підтримки хочемо загнати в ту історію, яка точно знищить її. Тому я просив би, щоб зважили на ті позиції, які ми як Федерація роботодавців узгоджено подавали до розробників законопроєкту, подавали до комітету Верховної ради, до депутатів, у тому числі у своїх публічних зверненнях", - сказав Олійник.

Він також зазначив, що Федерація роботодавців буде наполягати на врахуванні їх зауважень до законопроекту, наголосивши, що влада має зберегти баланс між необхідністю покращити екологічну ситуацію та забезпеченням розвитку промисловості.

"Без балансу економічного розвитку та екологічної відповідальності країну не побудуємо. Я за екологічну відповідальність, але має бути баланс", - наголосив Олійник.