Инструкторы ВСУ прошли подготовку по стрельбе из комплексов NLAW. Их передала Британия

Завершающий этап подготовки первой группы украинских военных прошел 28 января в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львовская область).

"Они будут инструкторами по подготовке операторов противотанковых ракетных комплексов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon)", - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что заключительный этап обучения завершился курс реальными стрельбами из ПТРК NLAW. Огонь велся по мишеням с различных дистанций из окон домов, окопов, боевых машин. "Все цели были поражены", - уточнили в ВСУ.

В ходе обучения британские инструкторы знакомили украинских военных с характеристиками ПТРК и особенностями их применения.

Фото: первая группа бойцов ВСУ прошла обучение по применению ПТРК NLAW (facebook.com/GeneralStaff.ua)