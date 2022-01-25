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Британские инструкторы начали подготовку бойцов ВСУ к применению ракетных комплексов

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Украина, Вторник 25 января 2022 15:56
Британские инструкторы начали подготовку бойцов ВСУ к применению ракетных комплексов Фото: британские инструкторы учат украинских военных пользоваться ракетными комплексами NLAW (facebook.com/tkachukpp)
Автор: Иванна Шовкун

В учебном центре Львова началась подготовка украинских военных к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW. Правительство Великобритании предоставила оружие ВСУ в качестве помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Павла Ткачука, директора Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, в Facebook.

"Лично посетил первое занятие, пообщался с инструкторами тренировочной миссии Великобритании в Украине ORBITAL, которые готовят наших воинов, ознакомился с тактико-техническими характеристиками и особенностями применения этого новейшего вооружения", - отметил Ткачук.

Фото: ВСУ учат применять ПТРК (facebook.com/tkachukpp)

По его словам, вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВСУ смогут не только эффективно применять эти ПТРК, но и учить других украинских воинов.

Напомним, в Нацгвардии начался курс подготовки боевых медиков под руководством инструкторов операции UNIFIER. Канадские инструкторы учат гвардейцев спасать жизни во время боя с помощью новейших средств.

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