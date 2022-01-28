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Інструктори ЗСУ пройшли підготовку зі стрільби з комплексів NLAW. Їх передала Британія

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 16:21
Інструктори ЗСУ пройшли підготовку зі стрільби з комплексів NLAW. Їх передала Британія Фото: перша група бійців ЗСУ пройшла навчання із застосування ПТРК NLAW (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У навчальному центрі у Львівській області завершила підготовку перша група військових Збройних сил України (ЗСУ) із застосування протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) NLAW. Бійці будуть інструкторами з навчання українських операторів ПТРК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Завершальний етап підготовки першої групи українських військових пройшов 28 січня в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львівська область).

"Вони будуть інструкторами з підготовки операторів протитанкових ракетних комплексів NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon)", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Зазначається, що завершальний етап навчання завершився курс реальними стрільбами з ПТРК NLAW. Вогонь вівся по мішенях з різних дистанцій з вікон будинків, окопів, бойових машин. "Всі цілі були вражені", - уточнили в ЗСУ.

В ході навчання британські інструктори знайомили українських військових з характеристиками ПТРК і особливостями їх застосування.

Фото: перша група бійців ЗСУ пройшла навчання із застосування ПТРК NLAW (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, навчання українських військових у навчальному центрі Львівської області щодо застосування ПТРК nlaw почалося 28 січня.

Відзначимо, ПТРК nlaw Україні поставив уряд Великобританії в якості військової допомоги.

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