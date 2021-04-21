Инструкторы НАТО проведут учения украинских спасателей

Учения пройдут в рамках реализации проекта Трастового фонда НАТО по обезвреживанию взрывоопасных веществ и противодействию самодельным взрывным устройствам.

В процессе подготовки к указанным учениям Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) уже передало ГСЧС оборудование, которое будет использоваться инструкторами НАТО во время проведения тренировочных поисковых операций.

Сейчас завершаются работы по реконструкции старого ангара и созданию макета здания для проведения тренинга. Силами сотрудников центра было отремонтировано здание ангара в соответствии с техническим заданием NSPA.