Суспільство Освіта Гроші Зміни

Інструктори у військових вишах отримуватимуть до 30 тисяч надбавки: деталі

Фото: інструктори у військових вишах отримуватимуть до 30 тисяч надбавки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні інструктори військових навчальних закладів отримуватимуть від 15 до 30 тисяч гривень додаткової винагороди. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

За його словами, сьогодні уряд ухвалив постанову, якою внесено зміни до постанови №168.

Документом розширено коло військовослужбовців, які мають право на додаткову винагороду під час воєнного стану - у розмірі від 15 до 30 тисяч гривень на місяць, пропорційно часу здійснення навчання та підготовки персоналу.

Відтепер такі виплати отримуватимуть також інструктори та викладачі у:

  • вищих військових навчальних закладах;
  • військових інститутах;
  • на факультетах і кафедрах військової підготовки;
  • у відділеннях військової підготовки;
  • закладах фахової передвищої військової освіти.

Зазначається, що постанова набирає чинності через три дні після її опублікування і застосовуватиметься з 31 серпня 2025 року.

Надбавки інструкторам у військових вишах

Нагадаємо, ще у липні президент України Володимир Зеленський підписав закон №13320 щодо виплат додаткової винагороди інструкторсько-викладацькому складу вищих військово-навчальних закладів та їхніх структурних підрозділів.

Метою змін є розширення списку посад, що дають право на щомісячну надбавку від 15 до 30 тисяч гривень.

Виплати передбачені для керівників і викладачів-інструкторів у навчальних центрах, підрозділах і вищих військових навчальних закладах. Їхній розмір залежатиме від рівня підготовки та кваліфікації, а порядок нарахування і точні суми встановлюватиме Кабінет міністрів.

