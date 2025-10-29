Інструктори у військових вишах отримуватимуть до 30 тисяч надбавки: деталі

За його словами, сьогодні уряд ухвалив постанову, якою внесено зміни до постанови №168.

Документом розширено коло військовослужбовців, які мають право на додаткову винагороду під час воєнного стану - у розмірі від 15 до 30 тисяч гривень на місяць, пропорційно часу здійснення навчання та підготовки персоналу.

Відтепер такі виплати отримуватимуть також інструктори та викладачі у:

вищих військових навчальних закладах;

військових інститутах;

на факультетах і кафедрах військової підготовки;

у відділеннях військової підготовки;

закладах фахової передвищої військової освіти.

Зазначається, що постанова набирає чинності через три дні після її опублікування і застосовуватиметься з 31 серпня 2025 року.