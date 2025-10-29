RU

Общество Образование Деньги Изменения

Инструкторы в военных вузах будут получать до 30 тысяч надбавки: детали

Фото: инструкторы в военных вузах будут получать до 30 тысяч надбавки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине инструкторы военных учебных заведений будут получать от 15 до 30 тысяч гривен дополнительного вознаграждения. Кабинет министров принял соответствующее постановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

По его словам, сегодня правительство приняло постановление, которым внесены изменения в постановление №168.

Документом расширен круг военнослужащих, имеющих право на дополнительное вознаграждение во время военного положения - в размере от 15 до 30 тысяч гривен в месяц, пропорционально времени осуществления обучения и подготовки персонала.

Отныне такие выплаты будут получать также инструкторы и преподаватели в:

  • высших военных учебных заведениях;
  • военных институтах;
  • на факультетах и кафедрах военной подготовки;
  • в отделениях военной подготовки;
  • учреждениях профессионального предвысшего военного образования.

Отмечается, что постановление вступает в силу через три дня после его опубликования и будет применяться с 31 августа 2025 года.

 

Надбавки инструкторам в военных вузах

Напомним, еще в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13320 о выплатах дополнительного вознаграждения инструкторско-преподавательскому составу высших военно-учебных заведений и их структурных подразделений.

Целью изменений является расширение списка должностей, дающих право на ежемесячную надбавку от 15 до 30 тысяч гривен.

Выплаты предусмотрены для руководителей и преподавателей-инструкторов в учебных центрах, подразделениях и высших военных учебных заведениях. Их размер будет зависеть от уровня подготовки и квалификации, а порядок начисления и точные суммы будет устанавливать Кабинет министров.

Выплаты