Інструктори у військових вишах отримуватимуть до 30 тисяч надбавки: деталі
В Україні інструктори військових навчальних закладів отримуватимуть від 15 до 30 тисяч гривень додаткової винагороди. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.
За його словами, сьогодні уряд ухвалив постанову, якою внесено зміни до постанови №168.
Документом розширено коло військовослужбовців, які мають право на додаткову винагороду під час воєнного стану - у розмірі від 15 до 30 тисяч гривень на місяць, пропорційно часу здійснення навчання та підготовки персоналу.
Відтепер такі виплати отримуватимуть також інструктори та викладачі у:
- вищих військових навчальних закладах;
- військових інститутах;
- на факультетах і кафедрах військової підготовки;
- у відділеннях військової підготовки;
- закладах фахової передвищої військової освіти.
Зазначається, що постанова набирає чинності через три дні після її опублікування і застосовуватиметься з 31 серпня 2025 року.
Надбавки інструкторам у військових вишах
Нагадаємо, ще у липні президент України Володимир Зеленський підписав закон №13320 щодо виплат додаткової винагороди інструкторсько-викладацькому складу вищих військово-навчальних закладів та їхніх структурних підрозділів.
Метою змін є розширення списку посад, що дають право на щомісячну надбавку від 15 до 30 тисяч гривень.
Виплати передбачені для керівників і викладачів-інструкторів у навчальних центрах, підрозділах і вищих військових навчальних закладах. Їхній розмір залежатиме від рівня підготовки та кваліфікації, а порядок нарахування і точні суми встановлюватиме Кабінет міністрів.