ua en ru
Ср, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Інструктори у військових вишах отримуватимуть до 30 тисяч надбавки: деталі

Середа 29 жовтня 2025 19:38
UA EN RU
Інструктори у військових вишах отримуватимуть до 30 тисяч надбавки: деталі Фото: інструктори у військових вишах отримуватимуть до 30 тисяч надбавки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні інструктори військових навчальних закладів отримуватимуть від 15 до 30 тисяч гривень додаткової винагороди. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

За його словами, сьогодні уряд ухвалив постанову, якою внесено зміни до постанови №168.

Документом розширено коло військовослужбовців, які мають право на додаткову винагороду під час воєнного стану - у розмірі від 15 до 30 тисяч гривень на місяць, пропорційно часу здійснення навчання та підготовки персоналу.

Відтепер такі виплати отримуватимуть також інструктори та викладачі у:

  • вищих військових навчальних закладах;
  • військових інститутах;
  • на факультетах і кафедрах військової підготовки;
  • у відділеннях військової підготовки;
  • закладах фахової передвищої військової освіти.

Зазначається, що постанова набирає чинності через три дні після її опублікування і застосовуватиметься з 31 серпня 2025 року.

Надбавки інструкторам у військових вишах

Нагадаємо, ще у липні президент України Володимир Зеленський підписав закон №13320 щодо виплат додаткової винагороди інструкторсько-викладацькому складу вищих військово-навчальних закладів та їхніх структурних підрозділів.

Метою змін є розширення списку посад, що дають право на щомісячну надбавку від 15 до 30 тисяч гривень.

Виплати передбачені для керівників і викладачів-інструкторів у навчальних центрах, підрозділах і вищих військових навчальних закладах. Їхній розмір залежатиме від рівня підготовки та кваліфікації, а порядок нарахування і точні суми встановлюватиме Кабінет міністрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Виплати
Новини
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні