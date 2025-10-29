Инструкторы в военных вузах будут получать до 30 тысяч надбавки: детали

В Украине инструкторы военных учебных заведений будут получать от 15 до 30 тысяч гривен дополнительного вознаграждения. Кабинет министров принял соответствующее постановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

По его словам, сегодня правительство приняло постановление, которым внесены изменения в постановление №168.

Документом расширен круг военнослужащих, имеющих право на дополнительное вознаграждение во время военного положения - в размере от 15 до 30 тысяч гривен в месяц, пропорционально времени осуществления обучения и подготовки персонала.

Отныне такие выплаты будут получать также инструкторы и преподаватели в:

высших военных учебных заведениях;

военных институтах;

на факультетах и кафедрах военной подготовки;

в отделениях военной подготовки;

учреждениях профессионального предвысшего военного образования.

Отмечается, что постановление вступает в силу через три дня после его опубликования и будет применяться с 31 августа 2025 года.