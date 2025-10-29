Инструкторы в военных вузах будут получать до 30 тысяч надбавки: детали
В Украине инструкторы военных учебных заведений будут получать от 15 до 30 тысяч гривен дополнительного вознаграждения. Кабинет министров принял соответствующее постановление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.
По его словам, сегодня правительство приняло постановление, которым внесены изменения в постановление №168.
Документом расширен круг военнослужащих, имеющих право на дополнительное вознаграждение во время военного положения - в размере от 15 до 30 тысяч гривен в месяц, пропорционально времени осуществления обучения и подготовки персонала.
Отныне такие выплаты будут получать также инструкторы и преподаватели в:
- высших военных учебных заведениях;
- военных институтах;
- на факультетах и кафедрах военной подготовки;
- в отделениях военной подготовки;
- учреждениях профессионального предвысшего военного образования.
Отмечается, что постановление вступает в силу через три дня после его опубликования и будет применяться с 31 августа 2025 года.
Надбавки инструкторам в военных вузах
Напомним, еще в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13320 о выплатах дополнительного вознаграждения инструкторско-преподавательскому составу высших военно-учебных заведений и их структурных подразделений.
Целью изменений является расширение списка должностей, дающих право на ежемесячную надбавку от 15 до 30 тысяч гривен.
Выплаты предусмотрены для руководителей и преподавателей-инструкторов в учебных центрах, подразделениях и высших военных учебных заведениях. Их размер будет зависеть от уровня подготовки и квалификации, а порядок начисления и точные суммы будет устанавливать Кабинет министров.