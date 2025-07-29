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Інструктори у військових вишах отримуватимуть до 30 тисяч надбавки: Зеленський підписав закон

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав закон №13320 щодо виплат додаткової винагороди інструкторсько-викладацькому складу вищих військово-навчальних закладів та їхніх структурних підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Військові, які працюють інструкторами у навчальних військових частинах, щомісяця отримують додаткову винагороду в розмірі від 15 до 30 тисяч гривень. Водночас інструктори у вищих військових навчальних закладах такої надбавки не мають, хоча також займаються підготовкою курсантів, мобілізованих офіцерів, сержантів і солдатів із вищою освітою.

Документ має на меті вирівняти умови оплати праці для всіх військових, які готують інших до служби - незалежно від того, чи працюють вони в навчальних частинах, чи у військових вишах.

Метою змін є розширення списку посад, що дають право на щомісячну надбавку від 15 до 30 тисяч гривень. Виплати передбачені для керівників і викладачів-інструкторів у навчальних центрах, підрозділах і вищих військових навчальних закладах. Їхній розмір залежатиме від рівня підготовки та кваліфікації, а порядок нарахування і точні суми встановлюватиме Кабінет міністрів.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також підписав законопроект №13229 про внесення змін до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі.

А також Зеленський підписав закон про обов’язкову військову підготовку для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями

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