В институте рака назвали искаженной информацию полиции об "откатах" на тендерах

В Национальном институте рака (НИР) заявили об искажении информации со стороны полиции, которая недавно заявила об обнаружении в учреждении схемы 15-20% "откатов" за победу в тендере от стоимости сделок. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сайт НИР.

Речь идет о размещено на сайте Нацполиции сообщения о "вымогательстве неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака и сумме "откатов" за победу в тендере 15-20 % от общей стоимости заключенных соглашений".

В Институте указывают, что такая формулировка не соответствует реальным обстоятельствам уголовного производства.

"В соответствии с положением ст. 62 Конституции Украины "Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть поддано криминальному наказанию, пока вину не будет доказано в законном порядке и не будет установлено обвинительным приговором суда", - подчеркнули в НИР.

Пресс-службе Института подтвердила факт обысков помещений ведомства, которые состоялись 16 августа в рамках уголовного производства относительно возможных злоупотреблений служебным положением главным врачом, его заместителями и другими должностными лицами во время закупки и распределения медицинских препаратов для лечения онкобольных.

"В настоящее время продолжается служебная проверка уполномоченным по антикоррупционной деятельности НИР фактов возможного злоупотребления служебным положением должностных лиц института и досудебное расследование, которое как известно имеет свою тайну. Указанные факты нарушений должны быть обоснованными, объективными и достаточными для принятия кадровых решений администрацией заведения, в четком соответствии с нормами действующего законодательства", - подчеркнули в пресс-службе.

Также добавили, что администрация НИР всячески способствует правоохранителям в проведении следственных действий для выявления коррупционеров.

Напомним, в пятницу, 16 августа, столичные правоохранители разместили на сайте Нацполиции информацию и фотоматериалы о том, как разоблачили группу медработников Национального института рака, которые "требовали у онкобольных пациентов взятки за назначение бесплатных медицинских препаратов". Отмечалось, что суммы взяток колебались от 3 до 70 тысяч гривен