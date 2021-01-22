В Институте когнитивного моделирования рассказали о планах по развитию регионального телевидения

Новая управленческая компания телехолдинга Live Network планирует в 2021 сделать региональные украинские телеканалы смотрибельными и конкурентоспособными. В рамках этого, как минимум, планируются перезапуск Kyiv.live и запуск Kharkiv.live.

Об этом в интервью CEETV сообщили основатели Института когнитивного моделирования.

"Ребята, действительно, проделали фантастическую работу, сделав это так быстро. Мы больше приравниваем свою работу к задачам, с которыми сталкиваются марафонцы, - бежать в долгую, соответственно, всю структуру и контент нужно перестраивать под другой формат. Мы провели ряд качественных и количественных исследований аудитории и определили потенциал. Если раньше контент был рассчитан на более молодую аудиторию, то теперь мы понимаем, что потенциал развития канала - в старшей. Мы меняем для нашей аудитории все - от картинки и динамики до содержания и презентации", - рассказал основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко.

По его словам, предыдущей команде был доверен запуск. В кратчайшие сроки цель была достигнута: два канала построены за три месяца. Сейчас задача института - сделать проект эффективным, самодостаточным и долговечным.

В свою очередь, Светлана Павелецкая подчеркнула, что сейчас как никогда наблюдается повышение уровня заинтересованности людей в получении информации о событиях, которые происходят не только на уровне страны, но и на уровне области и города, где они проживают.

"Люди хотят почувствовать свое влияние на региональные процессы. Наши каналы будут качественно отличаться от других региональных проектов, потому что для нас "региональный" не означает "местный". Речь идет об адаптации к конкретным условиям, сложившимся в конкретном регионе. Таким образом, у нас будет единый центр в Киеве, который задаст тон и качество и обеспечит предпосылки для масштабирования", - поясняет Светлана Павелецкая.

Сейчас команда экспертов работает над созданием единого "условно-корпоративного центра", который будет управлять концепцией, контентом и дизайном телеканалов холдинга Live Network, а также готовит к 1 марта перезапуск телеканала Kyiv.live.

Впрочем, на Киеве и Одессе команда останавливаться не планирует.

По словам Дмитрия Царенко, в ближайшем будущем команда намерена запустить новый региональный ТВ-проект Kharkiv.live.

"Потом, когда у нас будут обновленные Одесса и Киев, рынок будет выглядеть так: большая четверка - четыре крупных холдинга, мы с нашей моделью и все остальные игроки. Если мы достигнем всего, что запланировали, конкурентам придется трансформироваться и подстраиваться под нас. Потому что они не смогут удовлетворить ту потребность, которую будем удовлетворять мы. Это качественная альтернатива с картинкой, не заставляющей глаза кровоточить, которая показывает процесс и делает людей частью этого процесса. А также делает вашу жизнь более удобной, комфортной и простой", - объясняет Дмитрий Царенко.

Кроме того, параллельно с традиционными телевизионными проектами Live Network будет развивать и digital-направление.

"У нашего digital будут свои продукты, интересные людям, которые не смотрят телевизор. Согласно нашему digital-исследованию, аудитория цифрового направления несколько моложе телевизионной, поэтому под нее будет создана отдельная стратегия развития. Мы хотим показывать зрителю жизнь по ту сторону экрана - то, что происходит за кадром. Но самое главное - это будет отдельный самодостаточный продукт", - уверяет Виктор Березенко.

Напомним, что Институт когнитивного моделирования осуществляет коммуникационное сопровождение Минцифры и Минздрава.

В партнерстве с Facebook информационной кампанией по пандемии коронавируса было охвачено 15 млн украинцев, а в сотрудничестве с Google - 6,7 млн.

ИКМ создал крупнейшее в Украине сообщество в Viber и Telegram "Коронавірус_інфо", которое насчитывает 3,5-4 млн подписчиков, крупнейшее в Украине образовательное сообщество "Школа_інфо" и бесплатную службу психологической помощи "Розкажи мені".

Также ИКМ консультировал грузинскую партию "Единое национальное движение" в части социальных технологий и digital-стратегии на парламентских выборах 2020.