В Інституті когнітивного моделювання розповіли про плани щодо розвитку регіонального телебачення

Нова управлінська компанія телехолдингу Live Network планує у 2021 зробити регіональні українські телеканали глядабельними та конкурентоспроможними. В рамках цього, як мінімум, плануються перезапуск Kyiv.live і запуск Kharkiv.live.

Про це в інтерв'ю CEETV повідомили засновники Інституту когнітивного моделювання.

"Хлопці, дійсно, виконали фантастичну роботу, зробивши це так швидко. Ми прирівнюємо свою роботу до завдань, з якими стикаються марафонці, - бігти в довгу, відповідно, всю структуру та вміст потрібно перебудовувати під інший формат. Ми провели ряд якісних і кількісних досліджень аудиторії й визначили потенціал. Якщо раніше контент був розрахований на молодшу аудиторію, то тепер ми розуміємо, що потенціал розвитку каналу - у старшій. Ми міняємо для нашої аудиторії все - від картинки й динаміки до змісту та презентації", - розповів засновник Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко.

За його словами, попередній команді був довірений запуск. У найкоротші терміни мета була досягнута: два канали побудовані за три місяці. Зараз завдання інституту - зробити проект ефективним, самодостатнім і довговічним.

Своєю чергою, Світлана Павелецька підкреслила, що зараз як ніколи спостерігається підвищення рівня зацікавленості людей в отриманні інформації про події, які відбуваються не тільки на рівні країни, але і на рівні області та міста, де вони проживають.

"Люди хочуть відчути свій вплив на регіональні процеси. Наші канали будуть якісно відрізнятись від інших регіональних проектів, тому що для нас "регіональний" не означає "місцевий". Мова йде про адаптацію до конкретних умов, що склалися в конкретному регіоні. Таким чином, у нас буде єдиний центр в Києві, який задасть тон і якість і забезпечить передумови для масштабування", - пояснює Світлана Павелецька.

Зараз команда експертів працює над створенням єдиного "умовно-корпоративного центру", який буде керувати концепцією, контентом і дизайном телеканалів холдингу Live Network, а також готує до 1 березня перезапуск телеканалу Kyiv.live.

Втім, на Києві та Одесі команда зупинятися не планує.

За словами Дмитра Царенка, в найближчому майбутньому команда має намір запустити новий регіональний ТБ-проект Kharkiv.live.

"Потім, коли у нас будуть оновлені Одеса і Київ, ринок буде виглядати так: велика четвірка - чотири великих холдингу, ми з нашою моделлю і всі інші гравці. Якщо ми досягнемо всього, що запланували, конкурентам доведеться трансформуватися і підлаштовуватися під нас. Тому що вони не зможуть задовольнити ту потребу, яку ми будемо задовольняти. Це якісна альтернатива з картинкою, не примушує очі кровоточити, яка показує процес і робить людей частиною цього процесу. А також робить ваше життя більш зручним, комфортним і простим, - пояснює Дмитро Царенко.

Крім того, паралельно з традиційними телевізійними проектами Live Network буде розвивати й digital-напрямок.

"У нашого digital свої продукти, цікаві людям, які не дивляться телевізор. Згідно з нашим digital-дослідження, аудиторія цифрового напрямку дещо молодше телевізійної, тому під неї буде створена окрема стратегія розвитку. Ми хочемо показувати глядачеві життя по той бік екрану - те, що відбувається за кадром. Але найголовніше - це буде окремий самодостатній продукт", - запевняє Віктор Березенко.

Нагадаємо, що Інститут когнітивного моделювання здійснює комунікаційне супроводження Мінцифри та МОЗ.

У партнерстві з Facebook інформаційною кампанією про пандемію коронавірусу було охоплено 15 млн українців, а в співпраці з Google - 6,7 млн.

ІКМ створив найбільшу в Україні спільноту в Viber і Telegram "Коронавірус_інфо", яка налічує 3,5-4 млн підписників, найбільше в Україні освітнє співтовариство "Школа_інфо" і безкоштовну службу психологічної допомоги "Розкажи мені".

Також ІКМ консультував грузинську партію "Єдиний національний рух" в частині соціальних технологій та digital-стратегії на парламентських виборах 2020.