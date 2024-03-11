Після війни в Україні може бути понад 4 мільйони людей, які здобули досвід бойових дій, а також є членами сімей ветеранів та сімей загиблих воїнів. І на жаль, ця прогнозна цифра, скоріш за все, не остаточна. Про інститут помічника ветерана в Одесі – в колонці для РБК-Україна розповів народний депутат Олексій Леонов.

Це – справжній виклик для держави, яка за підтримки громадянського суспільства має створити надійну та ефективну систему переходу від військової служби до цивільного життя, системи, яка сприятиме реабілітації всіх, хто потребує допомоги та підтримки.

Одним з елементів такої системи є інститут помічника ветерана. Створення цього інституту передбачено Постановою КМУ від 19 червня 2023 року. Вже влітку минулого року пілотні проєкти із запровадження у територіальних громадах інституту (сервісу) помічника ветерана стартували у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській і Миколаївській областях. У жовтні до цих регіонів доєднались Закарпатська, Київська, Сумська, Полтавська, Харківська області та місто Київ.

Варто відзначити, що нова державна ветеранська політика визначена серед головних напрямків Плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік. Серед його завдань – надання підтримки ветеранам війни та членам їх сімей шляхом запровадження на всій території України інституту помічника ветерана у системі переходу від військової служби до цивільного життя.

На створення такої мережі у держбюджеті-2024 закладено 3,845 млрд грн. Передбачається, що упродовж 2024 року до 15 тис. помічників ветеранів стануть тими, хто фактично першими надаватимуть ветеранам війни, членам їхніх сімей та демобілізованим воїнам сервісну підтримку за принципом "рівний з рівним".

Вже маємо перші результати реалізації пілотних проектів. І цей досвід переконливо свідчить про те, що найбільш виразні результати є там, де до його реалізації активно долучилась місцева влада.

У цьому контексті варто нагадати що постанова Кабміну № 652, зокрема, рекомендує ОВА утворити структурний підрозділ з питань ветеранської політики за рахунок перерозподілу обов’язків та штатної чисельності інших структурних підрозділів. При цьому місцевим радам та їх виконавчим органам (за згодою) або військовим адміністраціям населених пунктів (у разі їх утворення) рекомендовано забезпечити функціонування сервісного офісу у справах ветеранів. Це можна зробити, наприклад, шляхом покладення його функцій на існуючі комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи, які належать до сфери їх управління.

На мій погляд, є ще й інший шлях – створення сервісних офісів на основі громадських організацій, які вже мають досвід в наданні послуг з інтеграції у суспільство ветеранів та їхніх родин. Зокрема, в нашому місті з 2019 року з успіхом діє ГО "Veterans HUB ODESA", яка вже фактично виконує функції сервісного центру з надання різноманітних соціальних послуг для відповідних категорій громадян. Безумовно, є й інші ГО, які б за умов кооперації цілком могли б забезпечити ефективне функціонування сервісного офісу, в якому інститут помічника ветерана отримав би належне втілення.

Але тут ми підходимо до головного. З моєї ініціативи та за підтримки фахового середовища за пів року Одеса змогла ствердитися у статусі провідного кандидата на створення Національного хабу з реабілітації. І не тільки ствердитися, а й завдяки активним діям міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, зробити перші кроки зі створення такого Хабу. Проте на даний час наше місто на жаль не зробило жодного кроку щодо приєднання до експериментального проекту із запровадження інститут помічника ветерана. Вважаю, що цей "недолік" слід негайно виправити.