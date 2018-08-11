Директора "Центра археологии Киева" лишили лицензии за долги

Институт археологии не владеет информацией о результатах археологических исследований на Почтовой площади

Директор государственного предприятия "Центр археологии Киева" Михаил Сагайдак, которое проводит раскопки на Почтовой площади, был лишен лицензии за долги. Об этом сообщил Институт археологии Национальной академии наук Украины на своем сайте.

В связи с распространением большого количества противоречивых сообщений в СМИ о ситуации с археологическими раскопками на Почтовой площади в Киеве, Институт археологии НАН Украины подробно объяснил свою позицию.

Согласно действующему законодательству, институт координирует научные исследования на территории Украины, однако не обладает информацией о результатах археологических исследований на Почтовой площади.

"Результаты археологических исследований ГП "Центр археологии Киева" на Почтовой площади за 2015-2017 годы не были сданы в полевой комитет Института археологии. Археологические материалы, найденные за четыре года исследований участка, не попали в фонды Археологического музея института, несмотря на то, что пункт об обязательной передаче находок прописан как в квалификационных документах, так и в соответствующих разрешениях Министерства культуры Украины, что были выданы на имя Михаила Сагайдака", - говорится в заявлении организации.

Этот факт специалисты Института археологии называют прямым нарушением нормативных предписаний статьи 35 Закона Украины "Об охране культурного наследия". Более того, задолженность в отношении научных отчетов, полевой документации и передачи археологических материалов существует и по другим объектам.

"За систематические грубые нарушения требований, предъявляемых законодательством к исполнителям археологических раскопок, и игнорирование неоднократных предупреждений со стороны дирекции и полевого комитета ИА НАНУ о недопустимости такой ситуации с научной отчетностью, Михаил Сагайдак с 2018 года лишен возможности получать квалификационные документы до полного погашения задолженности перед полевым комитетом Института археологии. Соответственно, он не имеет права проводить любые археологические исследования, в том числе и на территории Почтовой площади", - говорится в заявлении Института.

Как результат, Институт археологии НАН Украины не владеет никакой информацией относительно состояния разработки мероприятий по сохранению находок, полученных "Центром археологии Киева" в результате археологических исследований на Почтовой площади.

"Следовательно, институт не мог согласовать ни одного проекта музеефикации с необходимой для этого консервацией открытых строительных остатков. Насколько известно руководству и специалистам института, на сегодняшний день не разработаны концепция и проект создания музея и соответствующие органы охраны культурного наследия города Киева не знакомы с такими документами", - сообщили в институте.