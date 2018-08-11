Директора "Центра археології Києва" позбавили ліцензії за борги

Інститут археології не володіє інформацією щодо результатів археологічних досліджень на Поштовій площі

Директор державного підприємства "Центр археології Києва" Михайло Сагайдак, яке проводить розкопки на Поштовій площі, був позбавлений ліцензії через борги. Про це повідомив Інститут археології Національної академії наук України на своєму сайті.

У зв’язку з поширенням великої кількості суперечливих повідомлень у ЗМІ щодо ситуації з археологічними розкопками на Поштовій площі в Києві, Інститут археології НАН України докладно пояснив свою позицію.

Згідно чинного законодавства, інститут координує наукові дослідження на території України, однак не володіє інформацією щодо результатів археологічних досліджень на Поштовій площі.

"Результати археологічних досліджень ДП "Центр археології Києва" на Поштовій площі за 2015-2017 роки не були здані до польового комітету Інституту археології. Археологічні матеріали, знайдені за чотири роки досліджень ділянки, не потрапили до фондів Археологічного музею інституту, незважаючи на те, що пункт щодо обов’язкової передачі знахідок прописаний як у кваліфікаційних документах, так і у відповідних дозволах Міністерства культури України, що були видані на ім’я Михайла Сагайдака", - йдеться в заяві організації.

Цей факт спеціалісти Інституту археології називають прямим порушенням нормативних приписів статті 35 Закону України "Про охорону культурної спадщини". Більше того, заборгованість стосовно наукових звітів, польової документації та передачі археологічних матеріалів існує й по іншим об’єктам.

"За систематичні грубі порушення вимог, що висуваються законодавством до виконавців археологічних розкопок, та ігнорування неодноразових попереджень з боку дирекції та польового комітету ІА НАНУ про неприпустимість такої ситуації з науковою звітністю, Михайло Сагайдак з 2018 року позбавлений можливості отримувати кваліфікаційні документи до повного погашення заборгованості перед польовим комітетом Інституту археології. Відповідно, він не має права проводити будь-які археологічні дослідження, зокрема й на території Поштової площі", - говориться в заяві Інституту.

Як результат, Інститут археології НАН України не володіє жодною інформацією щодо стану розробки заходів зі збереження знахідок, отриманих "Центром археології Києва" у результаті археологічних досліджень на Поштовій площі.

"Відтак, інститут не міг погоджувати жодного проекту музеєфікації з необхідною для цього консервацією відкритих будівельних залишків. Наскільки відомо керівництву та фахівцям інституту, на сьогоднішній день не розроблені концепція та проект створення музею і відповідні органи охорони культурної спадщини міста Києва не знайомі з такими документами", - повідомили в інституті.