Instagram "зрізає" охоплення за перепости: як цього уникнути

Instagram масштабує систему захисту авторського контенту, яку запровадили для Reels у 2024 році, на всі формати постів. Тепер акаунти-агрегатори, що збирають чужі фото та каруселі, будуть виключені зі системи рекомендацій застосунку.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Instagram Blog.
Розробники наголошують, що оригінальні автори - це "серце платформи". Статистичні дані показують, що у США вже 75% рекомендацій припадає саме на унікальні дописи.
Щоб прискорити це зростання на глобальному рівні, Instagram вводить нові фільтри:
Блокування агрегаторів: якщо профіль здебільшого перепощує чуже, він зникає з рекомендацій.
Пріоритет авторам: творці, які документують життя або створюють дизайн власноруч, отримають буст охоплень.
Винятки для ліцензій: обмеження не торкнуться видавців, які мають офіційні дозволи або ліцензійні угоди з авторами.
"Ми розуміємо, як прикро бачити те, що агрегатори отримують вигоду від вашої праці. Саме тому ми продовжуємо інвестувати в інструменти та системи, щоб оригінальний контент отримував належну оцінку та поширення", - додають розробники.
Платформа дозволяє використовувати сторонні матеріали (наприклад, мем-шаблони), однак лише за умови суттєвої переробки. Тобто, користувачу слід додати новий сенс, який не був очевидним у першоджерелі.
В Instagram прописали "методичку":
Водночас так звані "ліниві" правки - додавання рамки, водяного знака, субтитрів або простої згадки автора в описі - більше не рятують пост від статусу "неоригінального".
Для тих, хто вже втратив охоплення через порушення правил, Instagram залишив "вікно" для відновлення. Профіль може знову стати придатним для рекомендацій, якщо протягом 30-денного періоду більшість його нових публікацій (фото, каруселі та Reels) буде визнана оригінальною.
Щоб контролювати цей процес, Meta радить:
Перевіряти Account Status: у налаштуваннях можна побачити чинні обмеження та причини їх введення.
Використовувати сервіси Collabs та Remix: це легальні інструменти для роботи з чужим контентом.
Видаляти неоригінальне: якщо алгоритм все ж помітив плагіат, його краще прибрати або подати апеляцію.
Для поширення цікавих чужих знахідок Instagram рекомендує використовувати виключно Stories або функцію Repost, які зберігають прямий зв'язок з першоджерелом і не шкодять рейтингу вашого профілю.