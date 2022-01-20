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Instagram запускає платну підписку. Тестування вже почалося в США

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Четвер 20 січня 2022 11:29
Instagram запускає платну підписку. Тестування вже почалося в США Фото: в Instagram з'явиться платна підписка (Chesnot/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Соціальна мережа Instagram запустила пробну платну підписку. Вона дозволить блогерам монетизувати свій контент, отримуючи гроші від підписників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Instagramа Адама Моссері.

За його словами, поки функція платної підписки доступна тільки 10 авторам контенту в США. Серед них художник Дон Аллен Стівенсон, співак Alan Chikin Chow і баскетболістка Седона Прінс.

"Підписка - один з найкращих способів отримати передбачуваний дохід. Цей спосіб не залежить від ваших кар'єрних досягнень. Творці роблять те, що вони робили і при цьому заробляють на життя", - зазначив Моссері.

За окрему плату автори зможуть запропонувати своїм підписникам доступ до ексклюзивних Stories (фото або відео, які зникають через 24 години), а також до стримів. Моссері підкреслив, що число таких авторів буде рости в найближчі місяці.

При цьому блогери матимуть можливість вибрати цінову категорію для підписки в залежності від числа ексклюзивних постів. Загалом їх вісім з діапазоном цін від 0,99 долара до 99,99 долара на місяць.

Ексклюзивні відео та Stories будуть позначені фіолетовим, а не зеленим кільцем, а самі передплатники отримають спеціальний значок, який виділятиме їх серед інших коментаторів.

Також повідомляється, що з авторів до 2023 року не стягуватимуть жодних зборів.

Нагадаємо, минулого року Twitter запустив тестування платної підписки.

А пізніше стало відомо про намір намір інтегрувати біткойн до цієї соціальнох мережи.

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