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Instagram запускает новую функцию, которая поможет искать пропавших детей

Фото: Instagram запускает новую функцию, которая поможет искать пропавших детей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Instagram запускает систему оповещения AMBER Alerts. Она будет помогать искать пропавших детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Meta.

Новую функцию запустили уже 1 июня и в ближайшее время она станет доступной в 25 странах.

"Мы знаем, что шансы найти пропавшего ребенка увеличиваются, когда на поиски приходит больше людей, особенно в первые несколько часов. С этим обновлением, если правоохранительные органы активируют оповещение AMBER Alert и вы находитесь в указанной области поиска, оповещение теперь появится в вашей ленте Instagram ", - пишет пресс-служба компании.

В объявлении можно разместить важную информацию о пропавшем ребенке:

  • фотографию;
  • описание;
  • место похищения;
  • и прочее.

Информация будет отображаться у всех пользователей, которые находятся вблизи района, где пропал ребенок.

Уже через несколько недель функция заработает и в Украине.

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